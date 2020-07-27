Ученые разработали экологичную технологию борьбы с борщевиком в Ленобласти

Санкт-Петербург, 27 июля. Ученые Всероссийского института генетических ресурсов растений имени Н. И. Вавилова объединили усилия с компанией Nord Stream 2 AG для того, чтобы разработать экологичную технологию борьбы с борщевиком в Кургальском заказнике Ленобласти.

Отмечается, что разработанный метод предполагает уничтожение вредного сорняка вручную и с применением обычной сельхозтехники. Ученые не будут использовать химикаты, которые могут навредить другим растениям в заказнике.

Руководитель проекта, кандидат биологических наук Лилия Шипилина отметила, что добиться успеха можно регулярно выкапывая борщевик из почвы.

«Наша задача – активизировать почвенный банк семян борщевика, выгнать его из земли, заставить активно прорастать», – пояснила Шипилина.

Она подчеркнула, что специалисты работали над проектом в течение трех лет. Ученым удалось создать карту распространения борщевика на территории Кургальского заказника и прилегающего к нему Куземкинского сельского поселения. Первый этап борьбы с сорняком начался в 2019 году, передает «Петербургский дневник».

«Всего в работах были задействованы около 50 человек. Все выкопанные растения были упакованы и вывезены на полигон твердых бытовых отходов», – рассказала Шипилина.

В мае 2020 года работы были продолжены. Обозначенные территории были повторно обработаны специалистами, потому что борщевик снова начал прорастать, однако уже в меньших количествах.

Стоит напомнить, что борщевик ведет себя как агрессор среди представителей растительного мира, вытесняя традиционные виды растений.