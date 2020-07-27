Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Петербурге

Москва, 27 июля. Должность исполнительного директора на сегодняшний день является самой высокооплачиваемой в Петербурге. Рейтинг привлекательных предложений от работодателей в крупнейших городах России составил портал Superjob.

Так, работодатели готовы платить исполнительном директору зарплату от 200 тысяч рублей. На втором месте в рейтинге находится вакансия Remote Senior C++ developer с окладом 200 тысяч рублей.

На третей строчке в топе находится вакансия коммерческого директора. На этой должности работодатель предлагает от 180 тысяч рублей. Далее в списке идет директор супермаркета с возможностью получить 160 тысяч рублей в месяц.

Замыкает рейтинг инженер встраиваемых систем/Linux Embedded с зарплатой от 150 тысяч рублей.