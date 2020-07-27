ТРЦ возобновили работу в Петербурге

Санкт-Петербург, 27 июля. Торговые и торгово-развлекательные центры возобновили свою работу в Петербурге. Это стало возможным после того, как представители ТЦ подписали соглашение, в соответствии с которым они обязаны обеспечить исполнение стандартов безопасной деятельности. Об этом сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

На входе обязательная дезинфекция, наличие маски у посетителей и соблюдение социальной дистанции являются обязательными. Если средств индивидуальной защиты нет при себе, то маску можно приобрести прямо в ТРЦ.

Также с 27 июля смогут возобновить работу бассейны и фитнес-центры, объекты розничной торговли и оказания услуг, расположенные в торговых и торгово-развлекательных центрах, но лишь при наличии обособленных помещений и торговых залов.