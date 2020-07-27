Петербуржец расчленил жену топором

Санкт-Петербург, 27 июля. Правоохранители задержали мужчину, которого подозревают в убийстве и расчленении собственной супруги в Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ Следственного комитета РФ по региону.

По данным следствия, жестокое преступление произошло в жилом доме на проспекте Художников в ночь на 27 июля. Мужчина поссорился со своей супругой. В ходе конфликта он нанес жене не менее трех ударов топором по голове.

«После чего отрубил голову, верхние и нижние конечности потерпевшей, которые спрятал в чемодане, а ее туловище выбросил из окна квартиры», — говорится в сообщении.

По предварительной версии, мужчина убил супругу, потому что она хотела забрать их общего ребенка после развода. Подозреваемый задержан. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство».