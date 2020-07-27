Коронавирус за сутки выявили у 172 жителей Петербурга

Санкт-Петербург, 27 июля. Коронавирус за прошедшие сутки выявили у 172 жителей Петербурга. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с опасной инфекцией.

Северная столица по-прежнему остается в пятерке лидеров по числу выявленных случаев коронавируса. На первом месте Москва, за ней Свердловская и Нижегородская область, Ханты-Мансийский автономный округ.

Отмечается, что за истекшие 24 часа опасное заболевание успешно побороли и были выписаны из медицинских учреждений 75 человек, передает телеканал «Санкт-Петербург».

Всего в РФ за сутки выявили 5635 случаев коронавируса, выписались из больниц 3089 пациентов. Жертвами инфекции стали 85 россиян.

За все время пандемии общее число инфицированных в РФ достигло 818 120, выздоровели после лечения 603 329 человек.