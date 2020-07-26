В Петербурге небо озарят три тысячи фейерверков в честь Дня ВМФ

Санкт-Петербург, 26 июля. Небо над Петербургом озарят три тысячи фейерверков в честь Дня Военно-морского флота. Об этом сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

Напомним, что праздничный фейерверк и артиллерийский салют состоятся в Петербурге и Кронштадте 26 июля в 22.30. Дивизион Михайловской военной артиллерийской академии произведет 30 залпов из артиллерийских орудий Д-44.

В течение десяти минут жители и гости Северной столицы смогут увидеть в небе более 50 видов фейерверков, среди которых — «Светлана», «Слава», «Рубин», «Ассоль», «Вега» и «Фиалка». Купола разрывов превысят в диаметре 300 метров.

«Была проведена тренировка артиллерийских расчетов, в ходе которой военнослужащие отработали четкость и слаженность действий», — говорится в сообщении.

Напомним, что утром 26 июля в Петербурге и Кронштадте в честь Дня ВМФ прошел Главный военно-морской парад. В нем приняли участие 46 боевых кораблей, катеров и подводных лодок, а также более 40 единиц авиатехники .