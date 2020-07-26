Психолог призвала горожан не паниковать из-за роста числа заражений COVID-19 в Петербурге

Санкт-Петербург, 26 июля. Петербург снова оказался в пятерке лидеров среди регионов с самым большим числом новых случаев коронавируса. В оперативном штабе рассказали, что за прошедшие сутки в Северной столице выявили 175 новых случаев опасной инфекции.

В Москве за тот же период коронавирус был найден у 683 человек, в Свердловской области — 241, в Ханты-Мансийском автономном округе — 192, в Нижегородской области — 177 пациентов.

На сегодняшний день общее число случаев коронавируса в Петербурге достигло 30 600. Под наблюдением врачей остаются 1485 человек. Из них 79 — в обсерваторе, 1078 — на самоизоляции. Отмечается, что за минувшие 24 часа тесты на коронавирус сдали 13 211 петербуржцев.

Руководитель Центра психологической помощи на Фонтанке, клинический психолог Полина Токарева призвала горожан не поддаваться панике, потому что страхи и стрессы отражаются на работе нашей иммунной системы, передают «Невские новости».

«Со своей стороны, необходимо постараться вести максимально спокойный и комфортный для себя образ жизни, соблюдая достаточные меры защиты», — призвала эксперт.

Напомним, что всего за прошедшие сутки в РФ были выявлены 5765 случаев опасной инфекции. Выписаны из медучреждений после выздоровления 3110 человек, скончались 77. Общее число случаев коронавируса в стране достигло 812 485.