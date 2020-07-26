Продавец пострадал при взрыве бочек с квасом в Петербурге

Санкт- Петербург, 26 июля. Один человек пострадал при взрыве бочек с квасом в Петербурге. Инцидент произошел днем на пересечении проспекта Ветеранов и улицы Пограничника Гарькавого.

Очевидцы происшествия рассказали, что два взрыва прогремели с интервалом в несколько секунд. Осколки разлетелись на несколько метров. Продавец кваса был госпитализирован в одно из медучреждений города в тяжелом состоянии, передает Пятый канал.

В настоящее время на месте ЧП работают представители правоохранительных органов. Устанавливаются подробные причины и обстоятельства случившегося. По предварительной версии, взрыв произошел из-за того, что пенный напиток начал бродить в металлической емкости, которая не выдержала создавшегося давления.