Два выпускника из Петербурга набрали 300 баллов по трем предметам на ЕГЭ

Санкт-Петербург, 26 июля. Сразу два выпускника набрали 300 баллов на Едином государственном экзамене по трем предметам в Петербурге. Установившие абсолютный рекорд ребята являются бывшими учениками Губернаторского физико-математического лицея № 30 и Президентского физико-математического лицея № 239. Об этом говорится в сообщении пресс-службы городского комитета по образованию.

Отмечается, что выпускники получили максимально высокие оценки по математике, информатике и физике.

«Всего в этом году мы зарегистрировали 20 стобалльных результатов по физике», — сказано в сообщении.

В комитете подчеркнули, что экзамены по истории в этом году на максимальный балл сдали в три раза больше бывших школьников, чем в минувшем — 96 человек.

Напомним, что в течение следующей недели будут известны результаты экзаменов по химии, обществознанию, биологии и иностранным языкам. При этом количество максимальных оценок по итогам всего четырех дней ЕГЭ уже превысило показатель всей экзаменационной кампании 2019 года.