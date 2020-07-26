Главный военно-морской парад завершился пролетом Су-25БМ в небе над Петербургом

Санкт-Петербург, 26 июля. Главный военно-морской парад в честь Дня ВМФ завершился пролетом штурмовиков Су-25БМ в небе над Петербургом. В завершении парадного шествия боевые машины украсили небосвод флагом России. Об этом с места событий передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Отмечается, что после шествия боевых кораблей по Неве в небе над Северной столицей появилась боевая авиация. Зрители могли увидеть новейший поисково-спасательный самолет-амфибия Бе-200 в сопровождении противолодочных гидросамолетов Бе-12 «Чайка».

Также в воздушной части парада были задействованы многоцелевые транспортно-боевые вертолеты Ми-8МТВ и другая современная отечественная авиатехника.

Напомним, что уже в 14.00 петербуржцев и гостей города будет ждать праздничный концерт на Дворцовой площади. В 19.00 к жителям города обратится с поздравительным словом губернатор Петербурга Александр Беглов.