Полиция задержала двух подозреваемых в ограблении отеля в Петербурге

Санкт-Петербург, 26 июля. Правоохранители задержали преступников, которые подозреваются в ограблении отеля в Петербурге. Об этом сообщил источник в полиции.

По имеющейся информации, преступление произошло около полуночи 19 июля. В помещение отеля «Платформа 9 ¾» на Гончарной улице вошел неизвестный с закрытым шарфом лицом. Мужчина угрожал ножом администратору и похитил из сейфа 100 тысяч рублей, после чего скрылся с места преступления.

Спустя несколько дней правоохранители задержали подозреваемого в ограблении, а уже на следующий день был арестован и его подельник, которым оказался 19-летний местный житель. В настоящее время они находятся в изоляторе. Отмечается, что ранее оба уже привлекались у головной ответственности. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Севастополе полиция задержала 37-летнего местного жителя, который подозревается в серии краж вещей из торгового центра, передает ForPost.