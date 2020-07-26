Санкт-Петербург, 26 июля. Главный военно-морской парад в честь Дня ВМФ начался в Петербурге. Парадный строй боевых кораблей возглавляет восстановленный 54-х пушечный парусный линейный корабль «Полтава». Начало празднования Дня ВМФ и торжественного парада ознаменовал залп салютной батареи Петропавловской крепости. За ходом торжеств в Северной столице внимательно следят корреспонденты Федерального агентства новостей.

За парадом восторженно наблюдают зрители, приехавшие в Северную столицу из разных уголков РФ и зарубежья.

«В Казахстане только степи, поэтому, конечно, увидеть действия на воде – это непередаваемый восторг», – рассказал Nation News один из зарубежных гостей.

Напомним, что в торжественном параде примут участие 46 боевых кораблей, катеров и подводных лодок. В шествии задействованы корабли Северного, Балтийского, Черноморского, Тихоокеанского и Каспийского флотов, а также самолеты ВКС РФ.

Парад проходит в акватории Невы и на Кронштадтском рейде. Он продлится до 14.00. Праздничные мероприятия будут проходить в городе в течение всего дня.