Граффити с Бродским и Высоцким появилось на улице Пестеля в Петербурге

Санкт-Петербург, 26 июля. Новое граффити появилось на месте закрашенного ранее изображения Иосифа Бродского в Петербурге. На этот раз поэт Иосиф Бродский изображен вместе с Владимиром Высоцким. Фотографии нового граффити были опубликован в Сети.

Изображение расположено на стене одного из зданий на улице Пестеля. Автор работы перенес на нее фотографию со встречи поэтов. Предполагается, что граффити было приурочено к годовщине смерти Владимира Высоцкого, передает телеканал «Санкт-Петербург».

Отмечается, что полюбоваться новым изображением практически никто не успел, потому что оно было закрашено спустя пару часов. Сейчас о нем напоминает лишь запах свежей краски и забытая борцами с уличным искусством малярная кисть.

Напомним, что коммунальщики вступили в противоборство с художниками за граффити на улице Пестеля еще в мае. Тогда, в день рождения Бродского, напротив дома Мурузи появился портрет поэта. Его закрасили на следующий день. После этого на стене регулярно появлялись надписи, рисунки и цитаты поэта, которые неизменно закрашивались.