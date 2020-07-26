Празднование Дня ВМФ в Петербурге проходит в необычном формате

Санкт-Петербург, 26 июля. Главный военно-морской парад в честь Дня ВМФ, а также праздничные мероприятия пройдут в Петербурге 26 июля. Развлекательная программа для горожан продлится весь день — с 11.00 до 22.45.

Начало праздника будет ознаменовано выстрелом из пушки в Петропавловской крепости. С 11.00 до 14.00 военные корабли пройдут по акватории Невы и Кронштадтскому рейду. В рамках празднования Дня ВМФ на Ростральных колоннах будут дважды зажжены факелы, передает телеканал «Санкт-Петербург».

Уже в 14.00 петербуржцев и гостей города будет ждать праздничный концерт на Дворцовой площади. В 19.00 к жителям города обратится с поздравительным словом губернатор Петербурга Александр Беглов.

С 22.30 до 22.45 в небе над центральной частью Северной столицы появится фейерверк. В этом году для недопущения распространения коронавирусной инфекции в течение дня будет вестись прямая трансляция всех мероприятий.