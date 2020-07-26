Три рейса из аэропорта Пулково отменили в воскресенье

Санкт-Петербург, 26 июля. Аэропорт Пулково отменил вылеты трех рейсов 26 июля. Соответствующая информация появилась на онлайн-табло воздушной гавани.

Так, в воскресенье путешественники не смогут вылететь из аэропорта Северной столицы в Тюмень и Якутск. Первый рейс авиакомпании Red Wings должен был вылететь в 2.05. Самолет до Якутска предполагался в 20.20, однако рейс был отменен.

Также отменили один самолет, который должен был отправиться в курортный город на юге Турции — Анталью.

При этом около ста запланированных ранее рейсов остаются без изменений, регистрация проходит в обычном режиме, передает «Петербургский дневник».

Стоит напомнить, что на сегодняшний день в Россию прилетают лишь вывозные, почтовые и санитарные рейсы, а также разрешены транзитные полеты.