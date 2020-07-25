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Петербурженка ударила ребенка самокатом и стала жертвой ограбления 

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Петербурженка ударила ребенка самокатом и стала жертвой ограбления 

Санкт-Петербург, 25 июля. Жительница Санкт-Петербурга всего за полчаса угодила в два происшествия: набросилась на школьника с самокатом и затем стала жертвой ограбления.

На проспекте Науки 41-летняя женщина ударила ребенка самокатом, после чего шокированный 12-летний мальчик обратился в скорую помощь. Медики увезли его в больницу и диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушибы лица и сотрясение мозга.

Карма настигла боевую петербурженку мгновенно. Примерно через 20 минут трое мужчин напали на нее в парадной дома. Злоумышленники избили женщину и забрали у жертвы цепочку и крестик.

Петербурженка ударила ребенка самокатом и стала жертвой ограбления 

Подозреваемых задержали. Оказалось, что на женщину набросились неработающие местные жители, которые не раз сидели в колонии. В их отношении возбудили уголовное дело.

«Полиция все еще разбирается в инциденте между женщиной и мальчиком. Школьника, к слову, из больницы уже отпустили», — передает KP.Ru.

Ранее в полиции сообщили, что петербургский уличный гонщик Максим Глухих, известный по прозвищу Борщ, может лишиться своего спортивного автомобиля. Его остановили из-за нечитаемых номерных знаков. Дорожные инспекторы имели и другие претензии.

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Источник: KP.Ru
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