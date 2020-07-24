Детсады, ТЦ и рестораны откроются в Петербурге 27 июля

Санкт-Петербург, 24 июля. Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о снятии ограничений с работы детских садов, торговых центров, ресторанов и музеев с 27 июля.

Согласно постановлению, с понедельника работу возобновят бассейны, фитнес-центры и магазины в ТЦ при условии, что они находятся в обособленных помещениях. Кроме того, с 27 июля откроются детские комнаты в ТЦ. Запрет на работу в коридорах, атриумах, фойе сохранится.

Для обеспечения здоровья петербуржцев в ТЦ особые правила вводятся для работы примерочных. Кабинки будут заполняться в шахматном порядке, а одежду будут обрабатывать термически после каждой примерки.

Нововведения появятся и в работе ресторанов. В заведениях общепита вводится запрет на приборы, которые нельзя обеззаразить. Кроме того, сотрудники должны будут дезинфицировать столы, предметы сервировки и меню после каждого посетителя.

Работа детских садов возобновляется в прежнем режиме. Также с понедельника ЗАГСам разрешат пускать на церемонию до 30 человек. С понедельника откроются музеи, выставочные залы и аквапарки.

Для начала работы все учреждения получат уникальный QR-код, подтверждающий готовность выполнения стандарта безопасной деятельности. Другие ограничения продлены до 16 августа.