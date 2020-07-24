Смольный рассчитывает восстановить турпоток в Петербурге за два года

Санкт-Петербург, 24 июля. Петербург ожидает тысячи туристов из разных стран, когда позволит эпидемиологическая ситуацию и откроются границы, сообщил петербургский губернатор Александр Беглов.

Туризм как отрасль экономики во многих кризисных ситуациях демонстрировал самую высокую выживаемость, считает градоначальник. По словам Беглова, несмотря на то, что Всемирная туристская организация считает, что на восстановление мирового туризма понадобится от четырех до шести лет, Петербург хочет потратить на это полтора-два года.

«Мы сделаем все, чтобы турпоток восстановился. Петербург – город, который всегда притягивал и восхищал людей», — приводит РИА Новости словам градоначальника.

Беглов сообщил, что в Северной столице уже открылись санаторно-курортный комплекс и навигация речного пассажирского транспорта, возобновилась работа открытых террас и ресторанов, восстановили свою работу парки и скверы.

Губернатор также предупредил об опасности слишком быстрого открытия всех ранее закрытых из-за пандемии мест. По его мнению, резкое возвращение к нормальной жизни может привести к тому, что ограничительные меры придется вернуть.