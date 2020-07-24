Беглов согласовал с Роспотребнадзором снятие ограничений в Петербурге

Санкт-Петербург, 24 июля. Губернатор Петербурга Александр Беглов обсудил эпидемическую ситуацию в городе с главным санитарным врачом России, главой Роспотребнадзора Анной Поповой.

Глава Петербурга сообщил Поповой, что коэффициент распространения инфекции в Петербурге ниже 0,8. Беглов подчеркнул, что руководители предприятий торговли и общепита берут на себя публичные обязательства обеспечить соблюдение социальной дистанции, масочного режима и проводить регулярную уборку.

Беглов добавил, что в Петербурге существенно снизилось число тяжелых больных, а охват тестированием в четыре раза выше требований. Позитивная динамика позволяет возвращаться к обычной жизни. С понедельника, 27 июля, в городе начнется новый этап послаблений — заработают торговые центры и заведения общепита.

В четверг в городском комитете по здравоохранению сообщили, что темпы заболеваемости коронавирусом в Петербурге снижаются, и ежесуточно выявляемое количество новых пациентов не превышает 180-190 человек.