Ребенок серьезно повредил бюст умирающего гиганта XVIII века Царском селе

Санкт-Петербург, 23 июля. Ребенок сбросил с пьедестала бюст умирающего гиганта XVIII века в Екатерининском парке музея-заповедника «Царское Село» в Петербурге. Об этом говорится в сообщении пресс-службы музея.

«Малолетний посетитель сбросил с пьедестала бронзовый бюст умирающего гиганта XVIII века. Бюст получил серьезные повреждения», — сказано в сообщении.

По имеющейся информации, ребенок прогуливался по парку вместе с родителями и братом. По словам отца ребенка, мальчик уронил скульптуру по неосторожности. После случившегося был составлен акт. Специалисты зафиксировали сколы и трещины на бюсте. Отмечается, что особую опасность представляет трещина по окружности головы.

«Экспертам предстоит оценить ущерб, нанесенный скульптуре XVIII века. Во время падения пострадал не только бюст, но и колонна самой галереи», — заявили в пресс-службе.

Напомним, что бюст умирающего гиганта был изготовлен с античного оригинала мастером Эдмом Гастклу в 1794 году. Памятник искусства является частью уникального скульптурного собрания, которое сохранилось на своем историческом месте до наших дней.