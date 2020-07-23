Въезд в центр Петербурга останется бесплатным

Санкт-Петербург, 23 июля. Власти в настоящий момент не рассматривают вопрос о введении платного проезда в центр Петербурга. Об этом сообщил председатель городского комитета развития транспортной инфраструктуры Андрей Левакин.

Тема платы за въезд в центральную часть города поднималась на онлайн-конференции «Транспорт и туризм. Едем в отпуск».

По мнению исполняющего обязанности начальника отдела перспективного развития комитета по развитию транспортной инфраструктуры Алексея Степичева, подобная мера поможет добиться успеха в выполнении задачи по сокращению числа автомобилей личного пользования в центре Петербурга.

Левакин подчеркнул, что рассмотрение возможного введения платного въезда в центр Петербурга сегодня не состоялось. Приоритетными направлениями работы остаются контроль за соблюдением ПДД, а также расширение парковочного пространства в городе.