Темпы распространения коронавируса снизились в Петербурге

Санкт-Петербург, 23 июля. Темпы заболеваемости коронавирусом снижаются в Петербурге. Суточный прирост новых пациентов в городе не превышает 180-190 человек. Об этом сообщили в городском комитете по здравоохранению.

«Темпы распространения заболеваемости сокращаются», — сказано в сообщении.

В комитете отметили, что в городе были своевременно приняты все необходимые меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Избежать худшего развития сценария удалось благодаря предписаниям Роспотребнадзора и рекомендациям экспертного медицинского сообщества Северной столицы, передает телеканал «Санкт-Петербург».

«Это позволило снизить темпы распространения заболевания, обеспечить резерв коечного фонда больниц и приступить к поэтапному снятию ограничений», — заявили в ведомстве.

По данным оперативного штаба по борьбе с опасной инфекцией, на сегодняшний день в Петербурге выявлено 30 100 случаев коронавируса, в том числе 184 за истекшие 24 часа. Успешно побороли заболевание 22 714 человек.