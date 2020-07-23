Беглов разъяснил распоряжение о сокращении бюджетников в Петербурге

Санкт-Петербург, 23 июля. Губернатор Петербурга Александр Беглов объяснил, кого коснется недавнее распоряжение о сокращении численности штатов органов власти и подведомственных учреждений. Градоначальник обратил внимание на то, что документу было дано достаточно вольное и неточное токование. Об этом он рассказал на своей официальной странице в социальной сети.

Ранее Беглов дал поручение в течение двух недель подготовить предложения по оптимизации штатов органов власти, отметив, что такие меры позволят сэкономить деньги и повысят эффективность управления. Губернатор подчернил, что речь идет о снижении числа чиновников и управленцев, передает телеканал «Санкт-Петербург».

Градоначальник отметил, что некоторые чиновники проявили неуместную ретивость, выпустив непродуманный документ, который вызвал бурю негодования и посеял панику.

К подготовке предложений по сокращению штата нужно подходить ответственно, подчеркнул губернатор. Он добавил, что в сложившейся экономической ситуации необходимо оптимизировать расходы, однако не за счет качества работы.