В Петербурге кэшбек за турпоездки может появиться уже в августе

Санкт-Петербург, 23 июля. Петербург может попасть в список регионов, на которые распространяется действие туристического кэшбека. Если это произойдет, то туристы смогут рассчитывать на частичную компенсацию стоимости турпоездки. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров РФ.

Отмечается, что пополнить список специальной государственной программы Северная столица может уже в августе.

«В предварительном списке есть группа из 11 регионов: здесь кэшбек будет предоставляться за покупку туров вне высокого летнего сезона. В том числе Москва и Петербург», — говорится в сообщении.

Позже городской комитет по туризму обратился в Ростуризм с просьбой включить Петербург в список уже с августа, чтобы компенсировать недополученные средства из-за сорванного пандемией сезона, передает «КП — Санкт-Петербург».

Стоит отметить, что в первую группу регионов с туристическим кэшбеком уже вошла Ленинградская область. Путешественники могут получить от пяти до 15 тысяч рублей назад, если приобретут тур стоимостью от 25 тысяч рулей с помощью карты «МИР».