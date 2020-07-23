Беглов назвал заслугой петербуржцев высокое качество жизни в Северной столице

Санкт-Петербург, 23 июля. Первое место в рейтинге регионов с высоким качеством жизни Петербург занял благодаря местным жителям. Об этом заявил губернатор Северной столицы Александр Беглов в интервью РБК.

Отмечается, что изучением качества жизни в российских регионах занималось агентство «Национальные кредитные рейтинги». Петербургу удалось уверенно обойти в рейтинге остальные субъекты страны, в том числе Москву и Белгородскую область.

Беглов подчеркнул, что это стало возможным благодаря самим петербуржцам. Он неоднократно говорил о том, что ответственные и сознательные горожане не дают «заснуть» властям, поэтому все проблемы решаются оперативно.

«У нас очень ответственные, требовательные жители. Они обязательно скажут тебе, какие проблемы существуют, и не будут в этом отношении стесняться», — заявил градоначальник.

Губернатор обратил внимание на то, что горожане выполняют не только наблюдательную функцию, но и оказывают содействие властям в различных вопросах. Он подчеркнул, что петербуржцы борются за интересы своего города и стремятся улучшить качество жизни.