Беглов утвердил название безымянного сквера на Васильевском острове

Санкт-Петербург, 23 июля. Безымянному скверу на Капитанской улице в Петербурге между Морской набережной и улицей Кораблестроителей в Василеостровском районе присвоено имя капитана Юрия Кучиева. Это решение было закреплено соответствующим постановлением, которое сегодня подписал губернатор Северной столицы Александр Беглов.

Безымянный в прошлом объект теперь будет носить наименование «Сквер капитана Кучиева». В Смольном пояснили, что Юрий Кучиев был первым капитаном атомных ледоколов «Ленин», «Арктика» и «Россия».

Отмечается, что безымянный проезд от Октябрьской набережной до Русановской улицы в Невском районе теперь будет называться Новосаратовской улицей. Название выбрано не случайно, а потому что улица проходит вдоль границы Петербурга и деревни Новосаратовки.