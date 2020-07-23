Коммунальщики начали закрашивать граффити знаменитого двора Нельсона в Петербурге

Санкт-Петербург, 23 июля. Известный дворик Нельсона на улице Полозова в Петербурге может исчезнуть. Местные жители выступили против находящихся там граффити. Об этом сообщили в администрации Петроградского района.

Отмечается, что еще в минувшем году прошло собрание собственников, на котором решалась судьба красочного арт-объекта, созданного художником Нельсоном Искандаряном. Большинство жильцов высказалось за то, чтобы демонтировать дворик.

22 июля это решение начали воплощать в жизнь. Коммунальщики приступили к закрашиванию граффити, которые полностью исчезнут с фасада уже в августе, передает «Петербургский дневник».

Напомним, что в октябре 2019 года жалоба на незаконный арт-объект поступила от одного из петербуржцев. Сотрудники ЖКС отреагировали на жалобу и провели голосование в заочной форме.