Петербургскому дельфинарию удалось сохранить коллекцию животных во время пандемии

Санкт-Петербург, 23 июля. Петербургский дельфинарий возвращается к привычной жизни после снятия карантина. Руководству удалось сохранить коллекцию животных и уберечь их от голода благодаря небезразличным горожанам. Сегодня животные активно тренируются, чтобы порадовать зрителей в новом сезоне.

Дельфинарий закрылся в конце марта, а первых посетителей начал принимать только в начале июля. Пока нельзя устраивать масштабные представления, однако сегодня доступны индивидуальные программы для общения с животными.

«Мы очень надеемся, что вскоре сможем проводить полноценные представления. И пусть зрительный зал нельзя будет заполнять полностью, но это уже что-то», — рассказала тренер дельфинария Юлия Лебедева.

В период пандемии дельфинарий оказался в сложной ситуации. В какой-то момент руководство заведения подумывало сократить коллекцию животных, потому что прокормить всех просто не смогли бы, передает «Петербургский дневник».

«Мы обратились за помощью к государству, и очень на нее надеемся, однако уже получили поддержку от неравнодушных граждан. Именно благодаря их денежным переводам вопрос о сокращении числа животных уже не стоит», — заявила Лебедева.

Отмечается, что трехмесячный карантин не отразился на психическом и физическом здоровье питомцев дельфинария. Отвлечь животных от проблем удалось тренерскому составу.

«Чтобы никто не пал духом, мы постоянно придумывали какие-то игры, занятия, тренировки. Плюс наши животные очень социальные: живут группами и сами себя неплохо развлекают», — поделилась Юлия.

Стоит отметить, что в период простоя происходили и радостные события. 9 июля морская львица Михо родила малыша.

«Имени у него пока нет, потому что мы даже не знаем пол львенка – не хочется беспокоить ни его, ни маму. Они сейчас живут в отдельном вольере, куда заходят только ветеринарный врач и тренер», — рассказала тренер.

Женщина отметила, что животные редко дают потомство в дельфинариях. Если подобное случается, то можно говорить о хороших условиях их жизни.