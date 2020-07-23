Беглов подписал закон о закрытии баров-«наливаек» в Петербурге

Санкт-Петербург, 23 июля. Городским заведениям, расположенным в жилых домах Северной столицы и имеющим площадь зала менее 50 квадратных метров, запретили продавать алкоголь. Соответствующий закон сегодня подписал губернатор Петербурга Александр Беглов.

Отмечается, что градоначальник поручил профильным комитетам городского правительства создать экспертную группу, которая будет наблюдать за деятельностью так называемых «авторских баров».

Речь идет о заведения, которые оказались под угрозой закрытия, однако имеют хороший рейтинг у посетителей и не мешают горожанам, передает «КП — Санкт-Петербург».

Закон начнет действовать с 1 января 2021 года. Подчеркивается, что большинству баров-«наливаек» придется закрыться.