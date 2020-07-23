Медики за сутки выявили 184 случая коронавируса в Петербурге

Санкт-Петербург, 23 июля. Медики за прошедшие сутки выявили коронавирус у 184 жителей Петербурга. Общее число случаев опасной инфекции в городе достигло 30 100. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Врачи также выявили новые случаи опасного заболевания в Ленинградской области — 45 за минувшие сутки.

Отмечается, что с начала пандемии в Северной столице успешно побороли опасное заболевание и были выписаны из медучреждений 22 714 человек, в том числе 101 за истекшие 24 часа.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае выявили 110 новых случаев коронавируса. Представители территориального управления Роспотребнадзора сообщили, что в регионе растет доля бессимптомных больных, передает deita.ru.

Всего за минувшие сутки в РФ выявлено 5848 новых случаев коронавируса в 83 регионах страны. Подчеркивается, что 27,7% новых пациентов не имели никаких клинических проявлений болезни. Зафиксировано 147 летальных исходов, поправились 8277 человек.