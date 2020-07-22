Власти Петербурга закупят микроавтобусы для многодетных семей

Санкт-Петербург, 22 июля. Стоимость микроавтобусов для многодетных семей Петербурга не будет превышать 1 миллиона 337 тысяч рублей. Это положение закреплено в постановлении, которое сегодня подписал губернатор Петербурга Александр Беглов.

Отмечается, что социальный кодекс Северной столицы предусматривает предоставление пассажирского микроавтобуса семьям, которые имеют семь и более несовершеннолетних детей. Стоимость транспортных средств устанавливается городским правительством, передает телеканал «Санкт-Петербург».

В постановлении говорится, что на этот год стоимость такого микроавтобуса составит не более 1 337 000 рублей. Подписанный документ позволит приобретать автомобили и передавать их в собственность многодетным семьям.