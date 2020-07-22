Беглов подписал закон об уполномоченном по правам человека в Петербурге

Санкт-Петербург, 22 июля. Губернатор Северной столицы Александр Беглов подписал закон «Об Уполномоченном по правам человека в Санкт-Петербурге». В новом документе прописана процедура избрания и отставки омбудсмена. Об этом говорится на официальном сайте администрации города.

Новый документ был принят в связи со вступлением в силу федерального закона «Об уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации». Правки были внесены в утративший силу закон от 17.12.1997 года, регламентировавший работу омбудсмена в Петербурге.

В новом законе появились характеристики статуса уполномоченного, которых не хватало в предыдущей версии документа. Теперь претендовать на должность могут граждане РФ, которым уже исполнилось 30 лет. Они должны быть специалистами в области защиты прав и свобод человека, передают «Невские новости».

Отмечается, что у кандидатов должна быть безупречная репутация, а также отсутствовать второе гражданство или вид на жительство в другой стране.