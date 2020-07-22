Беглов проверил ход ремонтных работ в школе № 247 в Петербурге

Санкт-Петербург, 22 июля. Губернатор Петербурга Александр Беглов посетил школу № 247, в которой идет капитальный ремонт. Работы должны завершиться к 1 августа текущего года.

Ремонтные работы в образовательном учреждении начались 21 октября минувшего года. Стоимость госконтракта составила почти 262 млн рублей. Подрядчику ООО «ГефестСтройСнаб» предстоит обустроить два спортзала, библиотеку и учебные классы, передают «Невские новости».

Планируется, что после ремонта во всех кабинетах появятся компьютеры и другая оргтехника. Специалисты обустроят медицинские кабинеты с отдельными помещениями для прививок и процедур.

Отмечается, что здание было построено в 1991 году, но школа появилась в нем только в 2017 году. Сейчас в стенах учебного заведения обучаются около 675 учеников.