Новый дворец бракосочетаний откроют в декабре в Петербурге

Санкт-Петербург, 22 июля. Новый дворец бракосочетаний в Петербурге примет первых молодоженов уже в декабре этого года. Строительство загса в Красносельском районе проинспектировал губернатор Северной столицы Александр Беглов.

Дворец бракосочетаний строится на улице Доблести. В настоящее время специалисты ведут отделочные и кровельные работы. Рабочие полностью укладываются в график, объект готов на 56%. Планируется, что строительство будет полностью завершено к 10 декабря, передает телеканал «Санкт-Петербург».

Отмечается, что внутри уже угадываются очертания банкетного зала, который будет расположен на первом этаже здания. На втором этаже разместят зону для традиционных свадебных фотосессий.

Губернатор распорядился установить в главном зале дворца новогоднюю елку сразу после того, как здание будет готово к открытию. По словам Беглова, молодожены будут рады получить такой подарок.