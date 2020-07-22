Памятник Цою в Петербурге могут не успеть установить к 30-летию гибели

Санкт-Петербург, 22 июля. Памятник фронтмену группы «Кино» Виктору Цою могут не успеть установить в Петербурге к 30-летию со дня его гибели. Об этом рассказал автор скульптуры Матвей Макушкин.

Памятник Цою планируют установить в сквере на проспекте Ветеранов в Кировском районе Северной столицы. В настоящее время остается нерешенным вопрос с постаментом, потому что сама скульптура уже давно готова.

«Я свою работу сделал – памятник закончил, он уже отлитый три года стоит и ждет новостей хороших», — отметил скульптор Макушкин.

Стоит напомнить, что осенью минувшего года постамент был изготовлен, однако в нем были обнаружены трещины. Камень был отправлен на экспертизу, которая должна была определить его судьбу. Скульптор говорит, что никакой информации о результатах исследования пока нет. Он надеется, что к августу ситуация начнет проясняться, передает «Петербургский дневник».

В Фонде Виктора Цоя информацию об установке бронзовой скульптуры никак не комментируют.

«Комментариев до установки памятника не даем – это решение нашего спонсора. Как установим, так и будем рассказывать», — сообщила руководитель фонда Светлана Власова.

Первая информация об установке памятника в Петербурге появилась в конце 2009 года. Тогда же городские власти совместно с Фондом памяти Виктора Цоя объявили конкурс на лучший проект памятника музыканту.