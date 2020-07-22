Беглов поздравил петербуржцев с началом нового этапа реновации

Санкт-Петербург, 22 июля. Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил горожан с началом нового этапа реновации «хрущевок». 22 июля градоначальник посетил торжественное мероприятие по сносу старого пятиэтажного дома на 2-й Комсомольской улице.

Беглов отметил, что сегодняшний день является историческим, потому что после войны Северная столица испытывала острую нехватку жилья.

«Была первая программа — расселение подвалов, потом вторая — расселение полуподвалов», — напомнил губернатор.

Губернатор напомнил, что в 50-е годы прошлого века было принято решение ускорить строительство и начать возведение панельных домов в городе. На их строительство уходило до 79 дней, первые «хрущевки» появились в Петербурге на улице Полярников, передают «Невские новости».

«Больше 70 лет эти дома отслужили, а строили их на 25–30 лет», — заявил Беглов.

По его словам, расселение старых панельных домов является сложной проблемой, однако «начало положено». Беглов поздравил горожан с этим днем и пожелал успехов.