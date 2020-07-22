В Госпрограмму внесены дополнительные выплаты для классных руководителей в Петербурге

Санкт-Петербург, 22 июля. Госпрограмму «Развитие образования в Санкт-Петербурге» дополнили обеспечением выплат школьным учителям. Педагоги получат прибавку за классное руководство.

Соответствующее постановление уже подписал губернатор города Александр Беглов. Текст документа опубликован на портале администрации Петербурга.

Отмечается, что выплаты предназначаются педагогам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций. Деньги на реализацию программы были выделены из федерального бюджета. С 1 сентября данные выплаты будут получать свыше 20 тыс. петербургских учителей.

Напомним, что с 1 сентября 2020 года все российские регионы должны ежемесячно выплачивать прибавку учителям за классное руководство в размере не менее 5 тыс. рублей. Соответствующее поручение было дано Федеральному Собранию президентом России Владимиром Путиным.

Ранее Александр Беглов сообщил, что Санкт-Петербург сохранил бюджетную устойчивость в первом полугодии текущего года. Губернатор подчеркнул, что Северная столица успешно преодолела самый тяжелый период, вызванный пандемией коронавируса.