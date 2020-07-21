Беглов предложил официально разрешить экскурсии по крышам Петербурга

Санкт-Петербург, 21 июля. Губернатор Петербурга Александр Беглов предложил официально разрешить экскурсии по крышам в городе. По его словам, необходимо придать им «нормативный характер».

Беглов отметил, что обзор Северной столицы с высоты птичьего полета популярен, но на сегодняшний день ситуация с подобными экскурсиями имеет «характер хаоса» — их проводят, несмотря на запреты и ограничения. Кроме того, организаторы такого формата знакомства с городом без стеснения размещают повсеместно рекламу своих услуг.

Тем временем, уточнил глава Петербурга, с определенных высот город действительно смотрится красиво.

«Надо прекращать несанкционированные экскурсии, нужно придать этому нормативный характер, создать безопасные условия», — сказал губернатор.

Он поручил главе комитета по госконтролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга (КГИОП) Сергею Макарову проработать этот вопрос в ближайшее время, порекомендовав обсудить идею и разработать соответствующую программу с собственниками ТСЖ.

Макаров, в свою очередь, напомнил, что в городе есть примеры обустроенных экскурсионных площадок на крышах, организованных по согласию с ТСЖ, поскольку крыши в основном городу не принадлежат.

Беглов уже поднимал проблему несанкционированных экскурсий по петербургским крышам год назад. Тогда он говорил о том, что для борьбы с ними в городских парадных устанавливаются системы видеонаблюдения, а чердачные перекрытия ставятся под охрану.

В 2018 году городской комитет по развитию туризма разрабатывал легальные маршруты экскурсий по крышам к Чемпионату мира по футболу. В поддержку выступали и депутаты Заксобрания. Зимой этого года они уже лично предложили внести соответствующую поправку к закону о туристической деятельности.