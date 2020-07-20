Стало известно, как будут работать торговые центры Петербурга после открытия

Санкт-Петербург, 20 июля. Торговые центры в Петербурге могут быть открыты уже в ближайшее время. Вице-губернатор Евгений Елин в разговоре с «Невскими новостями» рассказал, чего же ждать жителям Северной столицы.

Ограничения на работу торговых центров, введенные на фоне пандемии коронавируса, действуют до 26 июля. По словам Елина, раньше открыть ТЦ не позволяла эпидемиологическая ситуация в городе.

«Торговые центры в условиях распространения коронавирусной инфекции — это объекты повышенной опасности. Поэтому пришлось подождать›, — объясняет вице-губернатор.

Он подчеркнул, что на первых порах после открытия будет действовать ряд ограничений. Например, ТЦ пока еще будут работать без фуд-кортов и развлекательных площадок.

«Роспотребнадзор разработал определенные стандарты для залов и требования к посетителям. Однако их соблюдение во многом зависит от личной ответственности конкретного человека, как, например, с переходом дороги в положенном месте», — говорит Евгений Елин.

При этом вице-губернатор отмечает, что окончательное решение относительно даты открытия торговых центров в Петербурге еще не принято.

Ранее сообщалось, что петербургские медики и социальные работники продолжат получать дополнительные выплаты до середины сентября. Как отмечает RT, дополнительные выплаты предусмотрены для врачей, среднего и младшего медперсонала, а также для специалистов по социальной работе.