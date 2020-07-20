Диаспоры Армении и Азербайджана надеются избежать беспорядков в Петербурге

Санкт-Петербург, 20 июля. В Петербурге не должно возникнуть беспорядков, связанных со столкновениями на границе Армении и Азербайджана. Об этом заявили представители петербургских диаспор обеих стран.

Напомним, ранее в Лондоне азербайджанцы устроили митинг у посольства Армении, который вылился в потасовку. В результате пострадал один человек.

«Ситуация в Лондоне показала, что может случиться, когда люди поддаются эмоциям и проводят несанкционированные акции», — прокомментировал эти события председатель Азербайджанской национально-культурной автономии Санкт-Петербурга Вагиф Мамишев.

Он отметил, что Петербург является самым многонациональным и мультикультурным российским городом, поэтому любая попытка разжигания межнациональной розни здесь может привести к ощутимым последствиям.

Председатель армянской общины Санкт-Петербурга Карен Мкртчян согласился, что в данном вопросе Северная столица не должна равняться на Лондон или другие города, где были зафиксированы беспорядки. По его словам, в Петербурге была только проблема с допуском фур на Софийский рынок, однако ситуацию удалось быстро урегулировать с помощью представителей Смольного и контактов с Мамишевым.

Мкртчян подчеркнул, что и он, и председатель азербайджанской автономии являются патриотами своих родных стран. При этом оба они имеют гражданство РФ, что позволяет им решат даже самые сложные вопросы.

«Слаженная работа нас как руководителей общин, координация с городским правительством и силовыми структурами позволяет не доводить дело до каких-либо провокаций и столкновений. <…> Я очень надеюсь, что нам удастся избежать этого и теперь», — заверил председатель армянской общины в комментарии «Петербургском дневнику».

Напомним, конфликт между Арменией и Азербайджаном связан с проблемой самоопределения Нагорного Карабаха. 12 июля на границе государств начались столкновения. Как заявила, армянская сторона 18 и 19 июля ночь на границе прошла спокойно, однако были зафиксированы нарушения режима прекращения огня азербайджанскими военными.