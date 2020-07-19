Фанаты солиста «Короля и шута» посоветовали не ходить по вечерам на его могилу в одиночку

Санкт-Петербург, 19 июля. Почитатели творчества лидера группы «Король и Шут» Михаила Горшенева посоветовали не ходить по вечерам на могилу к певцу в одиночку, потому что велик риск нарваться на разгоряченных алкоголем и печалью фанатов.

Музыкант скончался 19 июля 2013 году в Петербурге в возрасте 40 лет. Он похоронен на Богословском кладбище. Захоронение стало местом паломничества для преданных фанатов, которых там можно встретить в любое время суток, передает Nation News.

Далеко не все поклонники Горшенева приходят на кладбище, чтобы просто положить цветы и посидеть у могилы кумира. Попадаются и те, кто устраивает громкие попойки и чуть ли не шабаши. Даже в разгар летнего дня несколько молодые люди, будучи сильно нетрезвыми, громко о чем-то спорят и прикладываются к бутылкам.

«Вот там скамейка дальше, они там все собираются на ней по вечерам, с гитарами, приносят портвейн-не портвейн», — рассказал один из поклонников.

Поэтому при посещении могилы певца можно встретить нетрезвую компанию. Кладбищенская атмосфера никого не пугает, наоборот, иногда только подстегивает несознательных граждан к совершению противозаконных действий.