Полиция может изъять авто у петербургского стритрейсера Борща

Санкт-Петербург, 19 июля. Уличный гонщик Максим Глухих, известный по прозвищу Борщ, может лишиться своего спортивного автомобиля. Ранее мужчина был задержан сотрудниками полиции из-за нечитаемых номерных знаков.

По информации пресс-службы ГУ МВД по Санкт-Петербурге и Ленинградской области, правоохранители остановили Глухих за то, что номера машины были закрашены белой краской. Кроме того, дорожные инспекторы имели и другие претензии. На данный момент тюнингованная Subaru Impreza направлена на экспертизу.

Как сообщает телеканал 78.ru со ссылкой на правоохранителей, регистрация автомобиля может быть вполне аннулирована, поскольку могут иметь место неправомерные изменения в двигателе и салоне автомобиля.

Напомним, ранее депутат петербургского Законодательного Собрания Алексей Цивилев предложил создать специальную горячую линию для жалоб на стритрейсеров. Поводом для этого стали трагические события в Северной столице, когда гонщик насмерть сбил заслуженную балерину РСФСР Ольгу Искандерову. Кроме того, петербуржцы нередко жалуются на испорченную гонщиками дорожную разметку.