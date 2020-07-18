Ракетный крейсер «Орел» и БДК «Петр Моргунов» вошли в Кронштадт

Санкт-Петербург, 18 июля. Атомный подводный ракетный крейсер «Орел» и большой десантный корабль «Петр Моргунов» зашли на Большой Кронштадтский рейд. Корабли заняли места в парадной линии для участия в главном военно-морском параде. Об этом рассказал Главком ВМФ РФ адмирал Николай Евменов.

Большой десантный корабль «Петр Моргунов» — первый в серии проекта 11711 разработки ПАО «Невское проектно-конструкторское бюро». Закладка корабля была осуществлена в июне 2015 года, а уже в мае 2018 года он был спущен на воду.

Многоцелевая АПЛ «Орел» проекта 949А поступила на вооружение Северного флота в 1993 году, ее надводное водоизмещение составляет почти 15 тысяч тонн.

Напомним, что главный военно-морской парад состоится в Петербурге и Кронштадте 26 июля. В нем примут участие 46 боевых кораблей и самолетов, а также более четырех тысяч военнослужащих.

Ранее сообщалось, что парад кораблей Тихоокеанского флота, проводимый в День военно-морского флота, снова пройдет в бухте Золотой Рог. Корабли ТОФ встанут парадным строем вдоль судоходного фарватера бухты в районе набережной Цесаревича во Владивостоке, передает deita.ru.