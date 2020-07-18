Медики и соцработники в Петербурге будут получать дополнительные выплаты до сентября

Санкт-Петербург, 18 июля. Дополнительные выплаты социальным и медицинским работникам за работу в условиях особого режима из-за пандемии COVID-19 продлили в Петербурге до 15 сентября. Об этом со ссылкой на подписанное губернатором города Александром Бегловым постановление сообщают СМИ.

По 40 и 60 тысяч рублей будут получать врачи, по 25 и 35 тысяч рублей — средний медперсонал, по 15 и 20 тысяч рублей — младший медперсонал.

На доплаты за работу в условиях особого режима из-за пандемии COVID-19 также смогут рассчитывать соцработники, специалисты по реабилитационной работе в соцсфере, по работе с семьей, педагоги, психологи, административно-управленческий персонал. Этим категориям сотрудников полагается по 25 и 35 тысяч рублей, по 10 и 15 тысяч рублей выплатят техническому персоналу и персоналу иных должностей.

Ранее Минздрав РФ совместно с Фондом социального страхования и Роспотребнадзором направили в регионы письмо с разъяснениями по дополнительным страховым гарантиям медработникам и водителям автомобилей скорой, которые работают с пациентами, инфицированными коронавирусом.

В послании напомнили, что дополнительные выплаты, по указу президента РФ, назначены врачам, среднему и младшему медперсоналу, водителям скорой, работающим с коронавирусными пациентами.

В Минздраве уточнили, что наступление страхового случая подтверждается после проведения расследования. Выплаты назначаются вне зависимости от того, установлена ли вина работника или работодателя в возникновении страхового случая. При расследовании таких случаев комиссиями «должны быть обеспечены прозрачность и объективность, а сомнения при подведении его итогов должны трактоваться в пользу медицинского работника».