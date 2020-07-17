Появилось видео нападения взбунтовавшихся рабочих «Лахта-центра» на журналистов

Санкт-Петербург, 17 июля. Недовольные рабочие, большинство из которых трудовые мигранты, напали на журналистов у «Лахта-центра» в Санкт-Петербурге.

В пятницу утром толпа мужчин устроила бунт. По словам очевидцев, причиной могла стать задержка выплаты заработной платы.

Сотрудники издания «Невские новости» отправились на место происшествия, чтобы выяснить подробности. Однако рабочие отказались общаться с прессой, стали агрессивно себя вести. В итоге бунт обернулся нападением на журналистов.

На кадрах ролика, появившегося в Сети, видно, как мужчины в строительных касках и униформе стали кричать на представителей СМИ, нападать на них.

«Никто не говорит здесь! Драка будет! Не надо ничего!» — возмущался один из рабочих, толкая корреспондента.

Как рассказали РИА Новости в пресс-службе «Ренессанс Констракшн», участники забастовки потребовали выплат, выходящих «за рамки трудовых договоров». Строительная компания, по словам ее представителей, не имеет задолженности по заработным платам. Кроме того, в пресс-службе подчеркнули, что на объекте находится как руководство «Ренессанс Констракшн», так и консул Узбекистана в Петербурге.

«Мы намерены разрешить эту ситуацию. Сейчас уточняются требования рабочих», — добавили в компании.

Напомним, что строительство общественно-делового комплекса «Лахта-центр» завершили осенью 2018 года. В настоящее время на объекте идут работы по отделке и обустройству. Высота башни «Лахта-центра» достигает 462 метра. Ключевым объектом комплекса будет штаб-квартира ПАО «Газпром».