Опубликована статистика заражения COVID-19 по районам Петербурга 

Санкт-Петербург, 16 июля. В Петербурге межведомственная медицинская рабочая группа по борьбе с коронавирусом представила карту распространения COVID-19 по районам.

Согласно статистике, опубликованной в отчете группы на сайте НМИЦ имени Алмазова, больше всего больных с коронавирусом зарегистрировано в Приморском районе (диагноз COVID-19 подтвердили у 2669 человек). На втором месте расположился Невский район (выявлен вирус у 2726), тройку замыкает Красносельский район.

В первую пятерку также вошли Кировский район (1023) и Адмиралтейский (543). При этом меньше всего случаев коронавируса в Петроградском районе — 456 и Кронштадте — 312.

Согласно данным комиссии на 16 июля, в городе на Неве в общей сложности выявлено 28,6 тыс. случаев заболевания COVID-19, почти 22 тыс. горожан уже выздоровели, зафиксировано 1698 летальных случаев.

В четверг стало известно, что вторая фаза испытаний российской вакцины от коронавируса Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи завершится 3 августа, после чего сразу же начнется третий этап, передавал RT. Третья фаза предполагает испытания вакцины «на обычных людях» и будет проводиться и в ряде других стран, в том числе на Ближнем Востоке.