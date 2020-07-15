В ПФР рассказали, как добиться максимально высокой пенсии

Санкт-Петербург, 15 июля. Начальник отдела по взаимодействию со СМИ петербургского отделения ПФР Екатерина Мамедова рассказала, как можно добиться максимальной пенсии.

В России существуют несколько различных надбавок к пенсии. И сама пенсия также начисляется индивидуально. Большая часть россиян получают страховые начисления по старости. Социальная пенсия полагается тем, кто достиг возраста, но не скопил баллы. Выплаты от государства смогут получить мужчины в 70 лет, а женщины в 65 лет. Льготники получают ежемесячную социальную доплату. Для этого нужно будет лично обратиться в ПФР.

Мамедова в беседе с iReactor рассказала, как можно добиться максимально высокой пенсии. Для этого нужно работать официально, получать белую зарплату, чтобы организация отчисляла взносы, а также можно передать часть своих средств в негосударственный пенсионный фонд. Для последнего понадобится заявление.

Чтобы не нарваться на мошенников при выборе НПФ, стоит тщательно ознакомиться с условиями и проверить информацию в доступных источниках.

«Главное — самому выбрать негосударственный пенсионный фонд, а не поддаваться на уловки мошенников. Никому нельзя говорить свои персональные данные, фамилию, имя отчество, данные паспорта и особенно номер СНИЛС», — добавила Мамедова.

Точная информация о том, какие выплаты доступны конкретно вам, содержится на сайте pfrf.ru. Можно также обратиться на сайты городского комитета соцполитики и горцентра.

В ПФР подчеркнули, что размер пенсии зависит от самих россиян, их продуманной тактики накоплений и грамотного распределения финансов.

Ранее сообщалось, что увеличенные пенсии начнут получать сразу несколько категорий пенсионеров в России с августа, в том числе те россияне, которые работали в минувшем году. После перерасчета максимальная прибавка составит порядка 271 рубля, но конкретный ее размер зависит от размера зарплаты. Начисление надбавки произойдет автоматически.

Кроме того, в соответствии с результатами инвестирования накоплений по итогам минувшего года, у 80 тысяч россиян на 9,13% вырастут накопительные пенсии, еще у 32 тысяч участников софинансирования пенсионных накоплений надбавка составит 7,99%.