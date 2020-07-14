В ПФР назвали главные причины отказов в детских выплатах

Санкт-Петербург, 14 июля. Несколько семей в Петербурге не смогли получить с первого раза полагающиеся им выплаты на детей, введенные во время действия ограничительных мер. Заместитель управляющего отделением Пенсионного фонда РФ по Петербургу и Ленобласти Мария Ларионова разъяснила, в каких случаях заявителю отказывают в выплате.

Единовременные выплаты в Петербурге уже получили почти 900 тыс. семей. По данным ПФР, с 12 мая отказано было 5% заявителей. Большая часть отказов связана с некорректным заполнением документов, передает телеканал «78».

Еще одна причина отказа: повторное обращение. Зафиксированы случаи, когда родители, не дождавшись выплаты по заявлению, отправляют второе заявление. Либо документ подают оба родителя одновременно.

Еще одним поводом для отказа является лишение родительских прав. Если родители, лишенные прав, пытались получить данную выплату.

Заявители могут не дождаться выплат, если неправильно записали номер банковской карты или выбрали для зачисления средств «Яндекс. Деньги» или кошелек Qiwi — в таком случае деньги не придут вовсе.

Отметим, ранее депутат Госдумы Михаил Тарасенко в беседе с Федеральным агентством новостей оценил шансы на продление выплат семьям с детьми до 16 лет в августе. По его мнению, данное предложение выплаты третьего единовременного пособия оправдано в связи с проблемами занятости населения в России из-за пандемии коронавируса.

Вопрос об утверждении пособий российским семьям на август уже поднимался в Госдуме и органах исполнительной власти, признался парламентарий. При этом все будет зависеть от экономических возможностей страны.