В Петербурге родились 33 младенца с коронавирусом

Санкт-Петербург, 14 июля. 33 младенца с подтвержденным диагнозом COVID-19 зарегистрированы в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила главный врач родильного дома №18 Галина Гриненко.

«Тридцать три новорожденных COVID-положительных ребенка зарегистрированы. У двух детей было зарегистрировано тяжелое течение, но насколько это связано с коронавирусной инфекцией либо обусловлено степенью недоношенности, на данный момент сказать сложно», — рассказала она в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

По ее словам, сейчас в Петербурге зарегистрированы 394 беременных женщины с COVID-19, 310 из которых уже благополучно выздоровели. Еще 66 находятся на стационарном лечении, 17 – проходят лечение амбулаторно.

Почти все беременные с подтвержденным диагнозом находятся в больнице им. Боткина, пациентки с легким течением болезни отправляются в 16-й родильный дом.

Вспышка коронавируса нового типа произошла в китайской Ухани в декабре прошлого года. Из КНР вирус быстро распространился по другим государствам и охватил практически весь мир. Всемирная организация здравоохранения придала ситуации статус пандемии. По последним данным, зафиксировано уже почти тринадцать миллионов случаев COVID-19, инфекция унесла жизни почти 600 тысяч человек.