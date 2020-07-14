Антитела к COVID-19 обнаружены почти у каждого пятого петербуржца

Санкт-Петербург, 14 июля. Более 43 тыс. петербуржцев протестировали на коронавирус в частной лаборатории, почти у 20% из них обнаружены антитела к COVID-19.

Как сообщает «Петербургский дневник», в Северной столице лабораторная компания «Инвитро» провела анализы на наличие антител к SARS-CоV-2 (возбудитель COVID-19) среди 44 425 человек. Положительные результаты были выявлены среди 19,8% проверенных петербуржцев.

Среди положительных тестов на коронавирус более половины (57,3%) результатов выявлены у женщин, 42% — у мужчин.

Согласно официальным данным, в общей сложности в Петербурге коронавирус выявлен у 27 861 человек, 21 385 пациентов выздоровели, скончались 1626 человек.

Власти Петербурга с 13 июля сняли ряд ограничений по коронавирусу. Полноценно заработали салоны красоты и парикмахерские. Петербуржцы могут сходить в баню. К работе вернулись тренеры и обслуживающий персонал на спортивных объектах.

В Центр организация соцобслуживания можно подать заявку на стационарное или полустационарное обслуживание. Смольный также разрешил находиться на пляжах с соблюдением социальной дистанции.

С 13 июля метрополитен вернется к обычному расписанию. Это решение приняли на фоне увеличения пассажиропотока в подземке.